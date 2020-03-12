تقرير: مباريات الدوري الإنجليزي ستقام بدون جماهير

كشفت صحيفة ”تايمز“ البريطانية أن جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والدرجات الأدنى ستقام بدون جماهير وسط انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة في تقرير ها إلى أن الموسم لن يتأجل والمباريات ستقام بدون جماهير كما لن تُعرض في الحانات ”لتفادي تجمع الأشخاص“.

وأصيب نحو 450 شخصا في بريطانيا بفيروس كورونا فيما توفي ثمانية أشخاص.

وقالت تايمز: ”الخطة ربما توضع محل التنفيذ إذ تجاوزت حالات الإصابة في المملكة المتحدة 500 شخص“.

وتوقف الدوري الإيطالي فيما ستقام مباريات الدوري الفرنسي والإسباني بدون جماهير.

وأعلن يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء إصابة لاعبه دانييلي روجاني بفيروس كورونا لتدور الشكوك بشأن مواجهة أولمبيك ليون في إياب دور الستة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.