أهداف مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. 2/1 للريدز (فيديو)

تقدم فينالدوم لاعب نادي ليفربول بهدف لصالح فريقه في شباك أتلتيكو مدريد، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز فينالدوزم هدفه في الدقيقة 44 من رأسية قوية.

امتدت المباراة للأشواط الإضافية، ومع بداية الشوط الإضافي الأول نجح فيرمينو في إحراز الهدف الثاني للريدز.

ولم يهنأ ليفربول بالتقد طويلًا، حيث أحرز يورينتي هدفًا رراعًا، بعد خطأ فادح لأدريان حرس الليفر.

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 0 اتليتكو مدريد |هدف الثاني ليفربول فيرمينو???????????????????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/pXBZBqDTwk — فهد ابطاااااال (@allopaths9) March 11, 2020

دوري ابطال اوروبا | ليفربول 2 × 1 اتليتكو مدريد |هدف اول اتليتكو مدريد ادريان وش يسوي !!!!!!!!!!!!! ???????????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/eC6yXRgR1s — فهد ابطاااااال (@allopaths9) March 11, 2020

كانت نتيجة الذهاب انتهت بخسارة ”الريدز“ بهدف في معقل ”الأتلتي“ ”واندا ميتروبوليتانو“.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم ضد أتلتيكو مدريد، أقوى الأندية التي تقوم بالتكتل الدفاعي في العالم، وهو ما يعوق ”الريدز“ كثيراً طوال 90 دقيقة من أجل الوصول إلى شباك السلوفيني يان أوبلاك.

ويحتاج ليفربول للفوز 2-0 على الأقل، لحسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.