صحيفة: بوغبا يغير موقفه ويرغب في البقاء ضمن صفوف مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، غير موقفه من الرحيل عن الفريق ومستعد للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة البقاء وتمديد عقده.

وارتبط بوغبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، إذ كان مطلوبا من قبل مواطنه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لكن الصفقة فشلت بسبب إصرار الفريق الإنجليزي على بقائه ومطالبته بمبلغ يصل لـ180 مليون يورو للتخلي عنه.

وشكل مستقبل النجم الفرنسي جدلا طيلة الموسم الحالي، في ظل بضع شائعات عن رغبته في الرحيل ورغبة فريقه السابق يوفنتوس في إعادته وارتباط اسمه بريال مدريد وبرشلونة، كما دخل وكيل أعماله الشهير مينو رايولا في خلاف مع إدارة يونايتد وأدلى بعدة تصريحات سببت أزمة في علاقته بالفريق وإدارته.

وحسب الصحيفة، فبوغبا غير بشكل كبير في مواقفه وينظر لمستقبله داخل مانشستر يونايتد، إذ يرغب في البقاء ومستعد أيضا للتفاوض بشأن تمديد عقده.

وسيكون التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عاملا مساعدا لحفاظ مانشستر يونايتد على النجم الفرنسي وما زال الفريق في السباق نحو التأهل، إذ يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع وتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، إذ ينافس على اللقب والذي يؤهل مباشرة للمسابقة الأوروبية الكبرى.

وقد يتأهل مانشستر يونايتد لدوري أبطال أوروبا، حتى باحتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حال فشل مانشستر سيتي في إلغاء العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بالمنع من المشاركات القارية لموسمين.

وأكدت الصحيفة، أن سبب تغير موقف بوغبا هو البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي جلبه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية من سبورتنغ لشبونة وقدم مستوى متميزا، حيث غير كثيرا من شكل الفريق.

وعبر بول بوغبا عن إعجابه بتأثير الدولي البرتغالي على أداء يونايتد، ويعتقد أن بإمكانه أن يشكل ثنائيا جيدا برفقته في وسط الميدان وتكون بينهما شراكة قوية.

وغاب بوغبا عن الفريق في أغلب فترات الموسم الحالي بسبب الإصابة وتدرب أخيرا برفقة الفريق، وقد يكون جاهزا للعودة من بوابة لقاء ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي أمام لاسك لينز النمساوي الخميس أو خلال لقاء توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.