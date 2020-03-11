مورينيو: تأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل صعب للغاية

قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم سيكون صعبا على فريقه المبتلى بالإصابات بعد الخروج من البطولة أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، أمس الثلاثاء.

وافتقد توتنهام وصيف حامل اللقب جهود العديد من اللاعبين عندما خسر 3-صفر أمام الفريق الألماني الذي بلغ دور الثمانية بالفوز 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري برصيد 43 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولة.

وأبلغ مورينيو الصحفيين: ”بالتشكيلة الموجودة في الوقت الحالي سيصبح الأمر صعبا جدا. هذه المشاكل لن تختفي في الغد.

”لكن أمامنا مباريات سنلعبها ونقاتل فيها. يمكن رؤية في مبارياتنا في الدوري أننا نقاتل حتى النهاية.. يجب أن يقدم اللاعبون أداء قويا في ظل المشاكل التي نعاني منها“.

وما زال القائد هاري كين يتعافى بعد خضوعه لجراحة في العضلة الخلفية للفخذ كما يغيب المهاجم سون هيونغ-مين بسبب كسر في اليد كما يواجه الجناح ستيفن برجفاين احتمال الغياب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكاحل.

وأضاف مورينيو، الذي يستضيف فريقه منافسه مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس يوم الأحد: ”ببساطة أعتقد أن أي فريق سيعاني إذا غاب عنه ستة أو سبعة لاعبين مهمين“.

وتابع: ”أنا واثق من أن اللاعبين سيحاولون تقديم كل ما لديهم في المباراة المقبلة. الأمر ليس سهلا على هذا المستوى“.