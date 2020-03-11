تأجيل مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس.

وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين في إياب دور 32 للدوري الأوروبي يوم 27 فبراير شباط.

وأمس الثلاثاء أعلن ماريناكيس الذي يملك نوتنغهام فورست الإنجليزي المنافس في الدرجة الثانية إصابته بفيروس كورونا.

واصيب أكثر من 116 ألف شخص بفيروس كورونا وتوفي أكثر من أربعة آلاف شخص حول العالم.

وقال سيتي في بيان: ”تأجلت مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ضيفه آرسنال.

”قرار التأجيل يأتي كإجراء وقائي وفقا لنصائح طبية بعد تعامل أشخاص في آرسنال مع إيفانغيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس الذي أعلن إصابته بفيروس كوفيد-19“.

وأكد آرسنال أن الخطورة على لاعبيه ”منخفضة للغاية“ لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف آرسنال في بيان: ”النصائح الطبية التي حصلنا عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض للغاية.

”لكننا سنتبع بصرامة الإجراءات الحكومية التي توصي بأن أي شخص اتصل بآخر مريض بالفيروس يجب أن يخضع للعزل الفردي في المنزل لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اتصال“.

وتابع: ”اللاعبون سيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما، أربعة أشخاص من العاملين في آرسنال كانوا يجلسون بالقرب من السيد ماريناكيس خلال المباراة وسيظلون في منازلهم حتى انتهاء فترة 14 يوما“.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي، إنها لم يكن لديها أي حل آخر سوى تأجيل المباراة وإكمال تقييم المخاطر بشكل صائب.

وأشارت إلى أنه لا توجد مباريات أخرى ربما يتم تأجيلها.

وأضافت في بيان: ”كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها ورابطة الدوري الممتاز لا تخطط لتأجيل أي مباريات أخرى“.