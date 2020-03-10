زار نادي آرسنال.. أزمة كبرى بعد إعلان رئيس أولمبياكوس إصابته بـ“كورونا“ قبل مواجهة وولفرهامبتون

شهدت الكرة الأوروبية خلال الساعات الماضية أزمة جديدة؛ بسبب تفشي ”فيروس كورونا“ الذي يهدد استكمال الموسم الكروي في مختلف البلدان الأوروبية خلال الموسم الجاري.

وأعلن رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانغيلوس ماريناكيس إصابته بفيروس كورونا، إلا أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد.

أزمة في آرسنال

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية: إن إعلان رئيس أولمبياكوس عن إصابته بفيروس كورونا تسبب في مخاوف عديدة بعد أن تواجد في ملعب الإمارات، معقل نادي آرسنال، قبل أقل من أسبوعين خلال المباراة التي جمعت فريقه بالفريق اللندني ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وأصدر نادي آرسنال بياناً عاجلاً لتوضيح هذه الملابسات، مؤكدا أن أيا من الموظفين أو اللاعبين لم يبلغوا بظهور أي أعراض مرضية، وعلى الرغم من ذلك فإن إدارة النادي كثفت من إجراءات السلامة داخل الملعب وخلال التدريبات.

وذكر بيان النادي اللندني أن مباراة أولمبياكوس لعبت يوم 27 فبراير الماضي، إلا أنه لا توجد أية شكاوى من أي أعراض، كما أن آرسنال ملتزم بالإرشادات الصحية للحكومة البريطانية، وهناك إجراءات إضافية لحماية اللاعبين.

طلب تأجيل

وذكرت الصحيفة البريطانية أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي طلب رسمياً من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ تأجيل مباراته أمام أولمبياكوس ضمن منافسات ثمن نهائي الدوري الأوروبي، بسبب إصابة إيفانغيلوس بالكورونا.

ويخضع لاعبو فريق أولمبياكوس الآن لاختبارات لمعرفة إذا كانت عدوى كورونا قد انتقلت لأي منهم.

ومن المنتظر أن تلعب مباراة أولمبياكوس ضد وولفرهامبتون في غياب الجماهير كإجراء احترازي.

وفي الإطار ذاته، أكد رئيس أولمبياكوس في تصريحات إعلامية أنه بحالة جيدة، وأنه يتبع تعليمات الأطباء بكل دقة.

وأضاف: ”أنصح جميع إخواني من المواطنين بأن يفعلوا نفس الشيء“.