إقامة مباراة مانشستر يونايتد ولاسك في الدوري الأوروبي خلف أبواب مغلقة

قال نادي لاسك، المنافس في الدوري النمساوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن المواجهة أمام ضيفه مانشستر يونايتد في دور الستة عشر للدوري الأوروبي، ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جماهير؛ بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب في النمسا، يوم الخميس.

وقال لاسك في بيان: ”ستقام المواجهة على أرضنا أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بدون جماهير“.

وقال وزير الداخلية النمساوي في وقت سابق اليوم، إن البلاد قررت حظر إقامة أي فعاليات داخل القاعات تتضمن أكثر من 100 شخص، وكذلك الفعاليات خارج القاعات التي تتضمن أكثر من 500 شخص، في محاولة للحد من انتشار الفيروس.