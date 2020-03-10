مورينيو يبدأ المفاوضات مع بيريز لضم لاعب ريال مدريد إلى توتنهام

قالت تقارير صحفية إن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بدأ بالفعل اتصالات رسمية مع إدارة ريال مدريد لضم أحد لاعبي الميرينغي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إلى أن مورينيو تفاوض بالفعل مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب النادي الملكي، كي ينضم إلى توتنهام في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن مورينيو يريد التعاقد مع ميليتاو كي يكون بديلا للمدافع البلجيكي يان فيرتونخين، الذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم تجديد التعاقد بين اللاعب والسبيرز حتى الآن.

وانضم ميليتاو، 22 عاما، إلى صفوف ريال مدريد مع مطلع الموسم الجاري من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو، إلا أنه عانى بشدة في الحصول على مكان في التشكيل الأساسي للنادي الملكي، وشارك في 13 مباراة فقط، في ضوء اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على سيرخيو راموس والفرنسي رافائيل فاران في مركز قلبي الدفاع، ونادرا ما يدفع بميليتاو في مركز الظهير الأيمن حال غياب داني كارفاخال.

ومضت ”إكسبريس“ تقول: ”يرغب نادي ريال مدريد في تحقيق ربح من صفقة ميليتاو، التي كلّفت الميرينغي 45 مليون جنيه إسترليني، وسوف يطلب الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني لبيع ميليتاو، إلا أن إدارة توتنهام بقيادة رئيس النادي دانييل ليفي تعلم أنهم سيكونون قادرين على شراء اللاعب بمقابل أقل مما يطلبه الريال“.