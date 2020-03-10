بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا حال إقامتها دون جماهير

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عقدت اجتماعات مع المحطات التلفزيونية الناقلة للبريميرليغ للاتفاق على بث المباريات مجانا في حال تقرر إقامتها دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغت الحكومة مسؤولي رابطة الدوري الممتاز بأنه ”لا يوجد مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها“.

ومع ذلك فقد طُلب من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وضع خطط طارئة لخوض المباريات دون جماهير، وهناك شعور متزايد بأن ذلك سيحدث مع استمرار انتشار المرض.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أنه في هذه الحالة يمكن بث المباريات على الهواء مباشرة مجانا وذلك كان ضمن الخيارات التي تمت مناقشتها في اجتماعات الاثنين بحضور وزراء الثقافة والإعلام والرياضة.

ومن المرجح أن يوافق الاتحاد الإنجليزي على رفع القيود المفروضة على مباريات الظهيرة يوم السبت في حال تم حرمان الجماهير من حضور المباريات.

ومع ذلك فإن الدوري الإنجليزي الممتاز يعتبر ذلك سابقة خطيرة وقد يعترض على هذا الأمر وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وجاء الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين في الوقت الذي غرقت فيه كرة القدم الأوروبية في الفوضى قبل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وسافرت جماهير ولفرهامبتون بالفعل إلى اليونان قبل مواجهة أولمبياكوس يوم الخميس المقبل في ذهاب دور الستة عشر قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي (اليويفا) أن المباراة ستقام دون جماهير.

ومن المرجح أن يحدث الأمر ذاته بالنسبة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ الأسبوع المقبل في دوري الأبطال في ميونخ.

وأصدرت إحدى الدوائر الحكومية بيانا جاء فيه ”بناء على النصيحة الطبية الحالية من الخبراء الطبيين في الحكومة، لا يوجد أي مبرر لإقامة الأحداث الرياضية دون جماهير أو إلغائها. سنبقى في حوار منتظم مع هيئات إدارة الرياضة ومحطات البث، لضمان حصولهم على أحدث البيانات من السلطات الصحية. ”

وفي إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في أوروبا من فيروس كورونا حتى الآن، تم تأجيل جميع الألعاب الرياضية حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل على الأقل.