ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

أنعش ليستر سيتي آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير بنتيجة 4/0 على ضيفه أستون فيلا، الاثنين في إطار مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع الفوز رصيد ليستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثالث، في حين جمدت الخسارة رصيد أستون فيلا عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

وهذا الفوز السادس عشر لليستر سيتي الموسم الحالي، مقابل 5 تعادلات و8 خسائر.

وتقدم هارفي بارنيس بالهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة 40، وأضاف جيمي فاردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وعاد فاردي ووقع الهدف الثاني له والثالث لليستر سيتي في الدقيقة 79، ثم أحرز بارنيس الهدف الثاني له والرابع لليستر سيتي قبل 5 دقائق من النهاية.

