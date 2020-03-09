كشف مدة غياب لوكاس توريرا نجم آرسنال عن الملاعب بسبب الإصابة

قال نادي آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن لاعب وسطه لوكاس توريرا سيغيب عن الملاعب مدة قد تصل إلى عشرة أسابيع بعد إصابته بكسر في الكاحل الأيمن خلال فوز الفريق اللندني 2-صفر على بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وتعرض توريرا (24 عاما) للإصابة خلال التحام مع مدافع بورتسموث جيمس بولتون في بداية المباراة وخرج اللاعب القادم من أوروغواي محمولا على محفة بعد تلقيه العلاج.

A further update on Lucas Torreira… ???? Read our #MCIARS team news update in full ???? — Arsenal (@Arsenal) March 9, 2020

وقبل مباراته الأربعاء المقبل في مواجهة مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قال آرسنال في بيان، إن حالة توريرا ”تخضع لتقييم مستمر“ وإن عملية التعافي ربما تستغرق ما بين ثمانية وعشرة أسابيع.

ويحتل آرسنال، الذي فاز يوم السبت الماضي على وست هام يونايتد 1-صفر، المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 40 نقطة من 28 مباراة.