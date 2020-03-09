وزير الرياضة البريطاني يزف أخبارا جيدة عن مستقبل الدوري الإنجليزي هذا الموسم

قال أوليفر داودن وزير الرياضة البريطاني لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ يوم الاثنين إن النصيحة الطبية الحالية تتمثل في عدم وجود سبب لتأجيل الأحداث الرياضية أو إلغائها، لكن التقارير التي صدرت يوم الأحد أكدت أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تتوقع بشكل متزايد أن تقام المباريات دون جمهور خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال داودن، الذي شاهد مباراة إنجلترا وويلز في الرغبي يوم السبت في تويكنهام مع رئيس الوزراء بوريس جونسون: ‘إننا نسترشد بالحقائق وبالأدلة. في الوقت الحالي النصيحة واضحة من كبير المسؤولين الطبيين: ليست هناك حاجة لإلغاء مثل هذه الأحداث“.

وسيعقد قادة الأحداث الرياضية والبث التلفزيونية في وقت لاحق مفاوضات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين لمناقشة خطط محتملة لإقامة الأحداث الرياضية خلف الأبواب المغلقة إذا تفاقم تفشي فيروس كورونا.

وتم استدعاء هيئات إدارة التلفزيون ورؤساء التلفزيون إلى مكتب وزير الرياضة أوليفر دودن لتزويدهم بأحدث ”الإرشادات الطبية“ المتعلقة بتنظيم الأحداث الرياضية في ظل تفشي فيروس كورونا.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن أمرت إيطاليا، التي تأثرت بشدة بتفشي فيروس Covid-19 ، بأداء جميع الأحداث الرياضية الكبرى في جميع أنحاء البلاد دون جماهير لمدة شهر واحد في محاولة للحد من أسوأ تفشٍ لفيروس كورونا في أوروبا.

وتأجلت بالفعل مباراة إيطاليا ضد إنجلترا للرغبي في روما، وكذلك مباراة اسكتلندا ضد فرنسا للسيدات للرغبي أيضا يوم السبت بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

وانتشرت أنباء يوم السبت بأن بريطانيا ستحذو حذو إيطاليا وتقرر إقامة البطولات بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز دون جماهير لكن لم يصدر قرار نهائي بهذا الشأن.

وأقيم ديربي مانشستر في أولد ترافورد يوم الأحد بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بحضور جماهيري بينما بات ليفربول قريبا للغاية من التتويج بلقبه الأول منذ 1990.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تأجيله تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا بالاتفاق مع الاتحاد القاري المقررة في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران بسبب انتشار فيروس كورونا.