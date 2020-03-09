الثلاثي الناري يجبر ليفربول على قرار جديد في صفقة تيمو فيرنر.. وميلنر يكشف مفعول ”قذائف كلوب“

كشفت صحيفة ”بيلد“ وجود اتجاه جديد لدى إدارة نادي ليفربول الإنجليزي في التعامل مع صفقة المهاجم تيمو فيرنر، نجم لايبزيغ الألماني.

وارتبط فيرنر، البالغ من العمر 24 عاما، بالانتقال إلى ليفربول في الموسم المقبل، في ظل تألقه اللافت للنظر مع فريقه بداية من الموسم الماضي، واستمرار أدائه المميز في الموسم الحالي.

وشارك فيرنر هذا الموسم في 35 مباراة، أحرز خلالها 27 هدفاً، وصنع 11 هدفا آخر.

وبحسب ”بيلد“ الألمانية، فإن وجود الثلاثي الناري، المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، في صفوف ليفربول، سيجبر إدارة الريدز على اتخاذ قرار مفاجئ في صفقة فيرنر.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إلى أن مسؤولي ليفربول يدرسون التعاقد مع فيرنر، مع إعارته إلى ناديه الحالي لايبزيغ لمدة موسم، كما يعاني اللاعب من كونه بديلاً لثلاثي ليفربول في الهجوم.

ووصلت القيمة التسويقية للمهاجم فيرنر إلى 75 مليون يورو، وفقا لتقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، وهو أعلى رقم يصل إليه اللاعب خلال مسيرته الكروية.

على الجانب الآخر، كشف جيمس ميلنر، نجم وسط نادي ليفربول، الدور الذي يلعبه المدرب الألماني يورغن كلوب في تحفيز اللاعبين، وهو ما يكون له تأثير إيجابي للغاية على الفريق.

وقال ميلنر، في تصريحات أبرزها موقع ”ليفربول إيكو“، اليوم الاثنين: ”كلوب هو رُبّان السفينة، إنه يقوم بعمل شاق، ونجح في تحويل ليفربول إلى فريق رائع، لا وقت للراحة أبداً مع هذا الرجل“.

وأضاف: ”جميع اللاعبين يدركون أن عليهم الاجتهاد والعمل بجدية شديدة، إذا حدث أن لاعبا تراخى في أحد التدريبات فإن قذائف كلوب كفيلة بعودته مرة أخرى إلى العمل الشاق، تلك القذائف تأتي في صورة رسائل من كلوب يكون لها مفعول السحر في إيجاد الدوافع لدينا جميعاً“.

وتابع: ”إذا لم ينتظم أحد اللاعبين في تدريبات اللياقة البدنية داخل الجيمانيزيوم فإنه يعلم جيداً ماذا سيكون رد فعل المدرب كلوب على ذلك السلوك، الجميع يتجنب إثارة غضب القائد“.

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة حاسمة مساء بعد غد الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، على ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة حامل اللقب بهدف نظيف ذهابا في مدريد.

وأصبح ليفربول على بعد 6 نقاط فقط من التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد صفر- 2 أمس الأحد.