ماذا قال سولشاير بعد قيادته مانشستر يونايتد للفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

امتلك أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، مجموعة من الأسباب للشعور بالسعادة بعد الفوز 2-صفر على جاره مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد أولد ترافورد، يوم الأحد.

وأكمل يونايتد انتصاره على حامل اللقب ذهابا وإيابا في الدوري للمرة الأولى في عقد من الزمن وتقدم فريق المدرب سولشاير إلى المركز الخامس، كما مدد سجله الخالي من الهزائم إلى عشر مباريات في جميع المسابقات.

وبعيدا عن الأرقام الرائعة، قدم الوافدون الجدد تحت قيادة سولشاير أداء مذهلا وهم آرون وان-بيساكا ودانييل جيمس وبرونو فرنانديز ولعبوا دورا محوريا في تحقيق الفوز.

والمدرب النرويجي ليس من نوعية الناس التي تدخل في مناقشات على طريقة: ”كما أبلغتكم من قبل“ لكن بعد الفوز على غريمه نجح في الرد على الذين استبعدوا استمراره مع يونايتد قبل عدة أشهر.

وأظهر الأداء الخططي الذكي والتنظيم الكبير للفريق الطريق الذي يسير فيه يونايتد ورغم أنه من المبكر الحديث عن توافر الأسس للمستقبل فالأمور الصحيحة تم وضعها في نصابها.

وقال سولشاير: ”نشعر أننا نتطور طيلة الوقت ونعلم أننا نفتقر للاعب أو اثنين أو ثلاثة لنكون من المرشحين للقب وأيضا بعض الخبرة. نعلم ذلك. سنبدأ الحديث عن التقدم في جدول الترتيب والحصول على نقاط أكثر“.

وأضاف عن صاحبي المركزين الثالث والرابع اللذين يتقدمان بثلاث وخمس نقاط على يونايتد في صراع المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا: ”ليستر وتشيلسي يتقدمان بفارق كبير بالنسبة لي“.

* شباك نظيفة

وتظهر إحصائية واحدة بشكل خاص أساسا قويا ليونايتد في المستقبل؛ إذ إن هذه المباراة كانت الثامنة في آخر عشر مباريات، لم يتعرض فيها للهزيمة، حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه.

وقال سولشاير بابتسامة قبل أن يشرح ماذا يحدث في الدفاع: ”المرة الثامنة في عشر مباريات واهتزت شباكنا مرتين إحداهما بهدف كان يجب عدم احتسابه. الوقت وكفاءة اللاعبين. هاري ماغواير وفيكتور ليندلوف وديفيد دي خيا كانوا رائعان“.

وأضاف: ”لوك شو كان مذهلا، آرون (وان-بيساكا) يمكنكم رؤية ما قدمه وبراندون (وليامز) لم يشعر بالرهبة من أي شيء“.

وقبل عام حصل سولشاير على إشادة بعد نجاحه في إعادة ”الشعور الجيد“ إلى النادي لكن هذا الأمر اختفى في بداية الموسم الجاري.

لكن في قمة مانشستر، وبجانب أداء اللاعبين الذين تعاقد معهم، ساد شعور بالاتحاد في أولد ترافورد.

وقال سولشاير: ”الرابط بين الجماهير والفريق واللاعبين يعني لي الكثير. أعلم أن هذه الجماهير تعلم ما يريد اللاعبون فعله. الأمر يتعلق بالاجتهاد والرغبة. الالتزام. يقدمون كل ما لديهم“.