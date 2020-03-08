بالدرجات.. تقييم لاعبي مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. أنتوني مارسيال يتفوق على نجوم السيتيزنز

أنعش نادي مانشستر يونايتد آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد فوزه الغالي على ضيفه مانشستر سيتي 2/0، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“ في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، والأخير المؤهل لدوري الأبطال، والذي انتصر في وقت سابق على ضيفه إيفرتون 4/0.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 57 نقطة، بفارق 25 نقطة عن المتصدر ليفربول، ولا يزال أمام مانشستر سيتي مباراة مؤجلة، وبات الريدز على بُعد 6 نقاط فقط من التتويج بالبريمييرليغ قبل 9 مباريات على نهاية المسابقة.

وشهد ”ديربي مانشستر“ إثارة كبيرة منذ بداية اللقاء، وكان أصحاب الأرض هم الأفضل على الإطلاق في الشوط الأول، وسيطروا على مجريات الأمور تمامًا، وترجم الفرنسي أنتوني مارسيال سيطرة المانيو بهدف جميل من صناعة البرتغالي برونو فرنانديز، ووضح تفوق النرويجي سولشاير في فرض أسلوبه على المنافس.

وخلال الشوط الثاني انقلب الحال تمامًا، وفرض مانشستر سيتي كلمته، إلا أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، ودفاع المانيو بقيادة هاري ماغواير أفسدوا جميع محاولات السيتزنز، وفشلت محاولات بيب غوارديولا بتغيير الوضع بعد الدفع بالجزائري رياض محرز، والبرازيلي غابرييل جيسوس، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع يقتل البديل سكوت ماكتوميناي اللقاء بهدف رائع إثر خطأ قاتل من الحارس البرازيلي إديرسون مورايس.

من جانبها، رصدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية تقييم لاعبي مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، في المباراة.

مانشستر يونايتد

حصل أنتوني مارسيال على أعلى تقييم بين لاعبي مانشستر يونايتد، ليكون رجل المباراة بجدارة، حيث نال 8 درجات.

وحصل على 7 درجات كل من: فريد، برونو فرنانديز، ودانييل جيمس، وآرون بيساكا.

وجاء بـ6 درجات كل من: ديفيد دي خيا، ولوك شاو، وهاري ماغواير، ولينديلوف، ويليامز، وماتيتش.

مانشستر سيتي

حصل على 6 درجات كل من: خواو كانسيلو، وأوتاميندي، ورحيم سترلينغ.

ونال 5 درجات كل من: فرناندينيو، وزيتشينكو، ورودري، وغوندوغان، وفودين، وبرناردو سيلفا.

وحصل على 4 درجات الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وجاء الحارس البرازيلي إديرسون مورايس في المركز الأخير برصيد 3 درجات فقط، لأنه يتحمل جزءًا من مسؤولية الهدف الأول، ومسؤولية الهدف الثاني كاملة