 هدف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. 1/0 للشياطين الحمر (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. 1/0 للشياطين الحمر (فيديو)

هدف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. 1/0 للشياطين الحمر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم الفرنسي أنتوني مارسيال بهدف لصالح مانشستر يونايتد في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز مارسيال هدفه الرائع في الدقيقة 30 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة طولية من برونو فرنانديز.

ويدخل السيتي اللقاء بحثًا عن تقليص الفارق مع ليفربول، والحفاظ على المركز الثاني، حيث يدخل الجولة وهو على بعد 22 نقطة من ”الريدز“، ويمتلك 57 نقطة.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز 5 برصيد 42 نقطة.

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