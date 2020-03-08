هدف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.. 1/0 للشياطين الحمر (فيديو)

تقدم الفرنسي أنتوني مارسيال بهدف لصالح مانشستر يونايتد في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز مارسيال هدفه الرائع في الدقيقة 30 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة طولية من برونو فرنانديز.

مانشستر يونايتد 1 × 0 مانشستر سيتي | هددددددددددددددددددف مارسيااااااااااااااااااال ????????????????????????#MUNMCI

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/ZA4dux6Bxw — ???? (@goal6080) March 8, 2020

ويدخل السيتي اللقاء بحثًا عن تقليص الفارق مع ليفربول، والحفاظ على المركز الثاني، حيث يدخل الجولة وهو على بعد 22 نقطة من ”الريدز“، ويمتلك 57 نقطة.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز 5 برصيد 42 نقطة.