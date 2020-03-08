نجم تشيلسي يرفض التجديد.. وإدارة البلوز تخطط للتعاقد مع تير شتيغن

كشفت تقارير صحفية بريطانية مفاجأة جديدة في ملف الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس نادي برشلونة الإسباني، الذي أشارت بعض المعلومات إلى رغبته في الرحيل عن البارسا حال عدم التجديد له بشروطه المالية.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن مديري أعمال تير شتيغن أبلغوا المدير الرياضي للنادي، الفرنسي إيريك أبيدال، بأن تير شتيغن لا يريد الرحيل عن البارسا، ولكنه يطلب الحصول على أعلى راتب سنوي لحارس مرمى في عقده الجديد، كونه يرى أنه الحارس الأفضل على مستوى العالم.

وينتهي عقد تير شتيغن مع برشلونة في صيف 2022.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، في تقرير حصري نشرته، اليوم الأحد، إن نادي تشيلسي يرغب بشدة في التعاقد مع شتيغن، ومستعد تماما لتلبية جميع مطالبه المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، يريد ضم تير شتيغن إلى صفوف البلوز، في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه الحارس الإسباني كيبا هذا الموسم، إضافة إلى التقارير التي تشير إلى رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكدت ”إكسبريس“، أن إدارة تشيلسي تراقب التطورات الخاصة بموقف تير شتيغن من تجديد عقده مع برشلونة، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين، إذ أشار مسؤولو البلوز إلى أن الحارس الألماني سيكون صفقة رابحة في ”ستامفورد بريدج“، حال موافقته على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن تامي أبراهام، نجم هجوم تشيلسي، رفض تجديد عقده مع البلوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبراهام، البالغ من العمر 22 عاما، لم يقتنع بالعرض الأخير الذي قدمته إدارة تشيلسي لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وتابعت: ”لا يريد أبراهام الارتباط مع تشيلسي بعقد طويل الأمد دون الحصول على عقد مغر ماليا، خاصة أن العرض المقدم له لم يصل إلى ما يحصل عليه زميله في الفريق كالوم هودسون أودوي، الذي جدد عقده في سبتمبر الماضي مقابل راتب أسبوعي يبلغ 180 ألف جنيه إسترليني“.

ولعب أبراهام 34 مباراة هذا الموسم، أحرز 15 هدفا وصنع 6 أخرى.