صحيفة: مانشستر سيتي قد يسمح برحيل أغويرو بالميركاتو الصيفي في هذه الحالة

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن مانشستر سيتي قد يسمح لمهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بالرحيل في الصيف المقبل، حال عدم تمكنه من إلغاء عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ بالمنع من المشاركات القارية.

وتصر إدارة مانشستر سيتي على الحفاظ على فريقها بنجومه، رغم المنع من المشاركات القارية لمدة موسمين، إذ تقاتل بقوة لإلغاء القرار من خلال محكمة التحكيم الرياضي.

لكن بحسب الصحيفة، فهناك حالة استثناء في قضية الحفاظ على نجوم الفريق وتخص الهداف التاريخي سيرجيو أغويرو، الذي يرغب في الرحيل حال استمرار القرار.

ويملك أغويرو عقدا حتى صيف 2021، ويعرف جيدا أنه يعيش الفترة الأخيرة في مسيرته، والمنع من المشاركة في المنافسات القارية قد يعني أنه قد لا يلعب مجددا في دوري أبطال أوروبا، حال بقائه في مانشستر سيتي.

وسبق أن عرض سيتي على مهاجمه البالغ 31 عاما تمديد عقده لموسم إضافي، وهو ما قد يعني بلوغه 34 عاما صيف 2022 حين تنتهي عقوبة المنع من المشاركات القارية.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي واعية جدا بكل المعطيات الخاصة بهدافها التاريخي الأرجنتيني، ولذلك فهي تمنحه استثناء للمغادرة الصيف المقبل.

وتشعر إدارة مانشستر سيتي بالعرفان والامتنان لـ9 سنوات من التألق في مانشستر سيتي والتضحيات الكبيرة والعمل الكبير، الذي قدمه، ولذلك فلن يمنعوه من الرحيل إلى فريق يمنحه فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ انتقاله لمانشستر سيتي صيف 2011 قادما من أتلتيكو مدريد سجل سيرجيو أغويرو 180 هدفا في 260 لقاء وساعده للفوز بعدة ألقاب منها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.