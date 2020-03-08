مورينيو ينتقد لاعبه ندومبلي بعد تعادل توتنهام مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وجه جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، انتقادات حادة للاعب الوسط تانغاي ندومبلي المنضم في صفقة قياسية للنادي مقابل 54 مليون جنيه إسترليني بعد استبداله بين الشوطين خلال التعادل 1-1 مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ولم يترك اللاعب المنضم هذا الموسم من ليون بصمة كبيرة في أول 45 دقيقة حيث سيطر بيرنلي على وسط الملعب وخرج في الاستراحة، ضمن تغييرين للمدرب مورينيو، مع محاولة توتنهام تعويض التأخر بهدف.

وجاءت مشاركة جيوفاني لوسيلسو ولوكاس مورا بدلا من ندومبلي ولاعب الوسط أوليفر سكيب البالغ عمره 19 عاما لتساعد على تطور الأداء كثيرا ويخرج توتنهام بنقطة التعادل بعد ركلة جزاء من ديلي آلي.

وفي الوقت الذي أشاد فيه مورينيو بأداء توتنهام عقب الاستراحة فإنه وجه انتقادات للاعب ندومبلي.

وقال المدرب البرتغالي: ”في الشوط الأول لم نكن نملك خط وسط.

”بكل تأكيد لا أتحدث عن سكيب لأنه شاب عمره 19 عاما وخاض ساعتين من اللعب في الأيام الأخيرة. أنا لا أنتقده على الإطلاق.

”لكني لن أتهرب ويجب أن أقول إنه (ندومبلي) كان يملك الوقت الكافي للوصول إلى مستوى مختلف.

”أعلم أن الدوري الإنجليزي صعب وبعض اللاعبين يحتاجون إلى فترة أطول للتأقلم في بطولة مختلفة لكن لاعبا بإمكاناته يجب أن يقدم إلينا أكثر مما يفعل خاصة عند النظر إلى ما قدمه لوكاس ولوسيلسو وبعض اللاعبين الآخرين. كنت أنتظر منه المزيد في الشوط الأول“.

وأكد مورينيو أن اللاعب البالغ عمره 23 عاما سيواجه صعوبات للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

وقال مورينيو: ”يعاني الكثير من اللاعبين الرائعين في مواسمهم الأولى في دولة جديدة لأسباب مختلفة. هناك أمثلة عديدة على ذلك.

”إنه لاعب صاحب موهبة رائعة. عليه أن يعرف أنه يجب أن يتحسن كثيرا ويعرف أني لا أستطيع أن أمنحه الكثير من الفرص للعب لأن الفريق أكثر أهمية“.