ركلة جزاء ديلي آلي تمنح توتنهام تعادل ثمين مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تجنب توتنهام هوتسبير الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حول تأخره بهدف كريس وود إلى التعادل 1-1 مع مستضيفه بيرنلي بفضل ركلة جزاء نفذها ديلي آلي في الدقيقة 50 اليوم السبت.

بدأ بيرنلي بشراسة وانتزع التقدم في الدقيقة 13 بعد أن شتت إيريك داير الكرة برأسه لتصل إلى جاي رودريغيز الذي سدد مباشرة في المرمى وارتدت الكرة من الحارس هوغو لوريس ليتابعها وود في الشباك.

وافتقد توتنهام الروح القتالية واحتاج إلى جهود لوريس لإجهاض خطورة بيرنلي وأنقذ ركلة حرة من النشيط دوايت مكنيل.

وأجرى مدرب توتنهام جوزيه مورينيو تغييرين بين الشوطين ودفع بلوكاس مورا وجيوفاني لو سيلسو وسرعان ما شن فريقه تهديدا.

وأدرك التعادل عندما ارتكب بن مي مخالفة ضد إيريك لاميلا ونفذ آلي ركلة من علامة الجزاء بنجاح.

وبهذه النتيجة يحتل توتنهام المركز الثامن بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما حافظ بيرنلي صاحب المركز العاشر على سلسلة من سبع مباريات في الدوري دون هزيمة.