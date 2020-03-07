لاكازيت يقود آرسنال لإسقاط وست هام ويمدد سلسلة الانتصارات الرائعة لـ“الغانرز“ في الدوري الإنجليزي

سجل البديل ألكسندر لاكازيت هدفا ليمنح آرسنال المقاتل الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد، الذي أهدر الكثير من الفرص في استاد الإمارات، اليوم السبت، ليمدد الفريق اللندني سلسلة من ثماني مباريات دون هزيمة في المسابقة.

وسدد الفريقان في إطار المرمى في الشوط الأول لكن الزوار أتيحت لهم أفضل الفرص وأنقذ بيرند لينو حارس أرسنال فريقه بشكل رائع عند تصديه لمحاولة ميخائيل أنطونيو في بداية الشوط الثاني.

وحقق فريق المدرب ميكيل أرتيتا الانتصار بفضل لاكازيت الذي تسلم تمريرة مسعود أوزيل أمام المرمى ورغم تعطيل احتفال المهاجم الفرنسي لإلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل أثبت نظام حكم الفيديو المساعد صحة الهدف.

وبهذه النتيجة، صعد آرسنال للمركز التاسع بفارق الأهداف خلف توتنهام هوتسبير بينما يبقى وست هام في المركز 16 ولديه 27 نقطة بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط.

وتعرضت آمال وولفرهامبتون واندرارز في دخول المربع الذهبي لضربة بعد تعادل محبط بدون أهداف مع برايتون أند هوف ألبيون المتعثر.

وافتقد وولفرهامبتون، الذي هزم توتنهام في الجولة السابقة، الشراسة الهجومية مع جلوس أداما تراوري على مقاعد البدلاء حتى وقت متأخر ليفقد فرصة التساوي مع تشيلسي ويبقى في المركز الخامس بفارق نقطتين خلفه.

وتقدم شيفيلد يونايتد للمركز السادس ليصبح قريبا من حلمه الأوروبي بفوزه 1-صفر على المتذيل نوريتش سيتي بضربة رأس قوية من بيلي شارب.

وفي ظل عقوبة محتملة بحرمان مانشستر سيتي من المشاركات الأوروبية يتمسك شيفيلد بالأمل في التأهل لمسابقة قارية لأول مرة منذ موسم 1974-1975.

ويتفوق شيفيلد بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يخوض قمة ضد سيتي، غدا الأحد.

وحقق كريستال بالاس فوزه الثالث على التوالي على حساب واتفورد بنتيجة 1-صفر بهدف جوردان أيو ليتقدم للنصف الأعلى بجدول الترتيب.

وقاد هدف الجناح الفرنسي آلان سانت-مكسيمين نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على عشرة من لاعبي ساوثهامبتون بعد طرد موسى جنيبو في الدقيقة 28.