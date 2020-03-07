ليفربول ينجو من فخ بورنموث ويواصل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص ليفربول فوزا ثمينا على حساب نظيره بورنموث بنتيجة 2-1، مساء السبت، بافتتاح الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح وساديو ماني هدفي ليفربول في الدقيقتين 25 و33، فيما سجل كالوم ويلسون هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة التاسعة.

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 1 بورنموث | أهداف اللقاء ???????? HD

Via : ⁦@MnbrMadrid5 – #LIVBOU pic.twitter.com/DpVUXXMJTm — @MnbrMadrid5 – عز (@GhostBenzema1) March 7, 2020

وارتفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي سيلعب الأحد بضيافة مانشستر يونايتد، علما بأن له مباراة مؤجلة كذلك، فيما توقف رصيد بورنموث عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.