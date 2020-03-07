جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد بورنموث (صورة)

تألق الدولي المصري محمد صلاح في مواجهة ليفربول ضد نظيره بورنموث، في المباراة المقامة، يوم السبت، على ملعب أنفيلد رود، ليسجل الهدف الأول لفريقه والتعادل.

ليفربول كان متأخرا في النتيجة عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 9، ولكن خطأ دفاعيا من دفاعات بورنموث، استغله ساديو ماني الذي مرر لصلاح داخل منطقة الجزاء، ليسجل صلاح في شباك بورنموث التي يزورها للمرة السادسة على التوالي.

هدف صلاح جاء في الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، برصيد 17 هدفا، ويليله أوباميانغ نجم آرسنال، بنفس الرصيد، ثم صلاح برصيد 16 هدفا، وسيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي، بنفس الرصيد.

وانفرد صلاح بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كريس وود، مهاجم فريق بيرنلي، الذي سجل 6 أهداف في 5 مباريات ضد وست هام يونايتد، دون أن يفشل في هز شباكه في أي مباراة، حيث يعد الثنائي الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي اللذين يمتلكان سجلا تهديفيا بنسبة 100% ضد نفس المنافس الذي لعبا أمامه 5 مرات على الأقل.

ويحتاج ليفربول إلى الفوز في 4 مواجهات من أصل 10 مباريات للتتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.