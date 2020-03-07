أهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث.. 2-1 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل كاليوم ويلسون الهدف الأول لبورنموث في مباراته مع ليفربول في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف كاليوم ويلسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة التاسعة، بعد كرة عرضية من جيفرسون اندريس ليرما.

وتعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 33 سجل ساديو ماني الثاني وهدف التقدم للريدز.

وخسر ليفربول الجولة الماضية 0/3 أمام واتفورد وهي أول خسارة له في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، ثم خسر بعدها 0/2 أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 79 نقطة من 28 مباراة، ويتقدم بـ22 نقطة عن مانشستر سيتي، الثاني.

في حين يملك بورنموث 27 نقطة في المركز السابع عشر.

ليفربول 1 × 1 بورنموث | هددددددددددددددددددف محمد صلااااااااااااااح ????????????#LIVBOU

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