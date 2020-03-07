مورينيو مدرب توتنهام ينافس نادي ليفربول على صفقة واعدة

قالت تقارير صحفية بريطانية إن مساعي نادي ليفربول لضم تود كانتويل، نجم وسط نوريتش سيتي، تواجه خطر الفشل، في ظل الاهتمام الذي يحظى به اللاعب من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدّم كانتويل، البالغ من العمر 22 عاما، مستوى مميزا رفقة نوريتش هذا الموسم، حيث لعب 30 مباراة، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، علما أنه يجيد اللعب في جميع مراكز خط الوسط، خاصة الهجومية.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إلى أن ليفربول يريد الحصول على خدمات كانتويل بداية الصيف المقبل، ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أصبح يمثل التهديد الأكبر بالنسبة للريدز في صفقتهم المرتقبة.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم السبت: ”يريد مورينيو ضم كانتويل إلى صفوف السبيرز بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد رحيل الدنماركي كريستيان إريكسن في يناير الماضي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، وبالتالي فإن ”سبيشيال وان“ بات في حاجة ماسّة للاعبين جدد في وسط الملعب“.

ومضت تقول: ”أبدى مورينيو إعجابه بقدرات كانتويل، خلال اللقاء الذي جمع بين توتنهام ونورويتش في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي خطف فيه نوريتش بطاقة التأهل بركلات الترجيح“.

وينتهي عقد كانتويل مع نوريتش في صيف 2022، ومن المرجح أن يرحل اللاعب عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن نوريتش يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة فقط، وهو أول المرشحين للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وبالتالي فإن بيع كانتويل سيكون الخيار الأفضل بالنسبة لإدارة ”الكناري“ في نهاية الموسم للاستفادة من المقابل المادي للصفقة.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة السوقية لكانتويل تصل إلى 15 مليون يورو.