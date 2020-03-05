رابطة الدوري الإنجليزي تمنع مصافحة اللاعبين بالأيدي خوفا من فيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلغاء مراسم مصافحة اللاعبين بالأيدي قبل انطلاق المباريات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرابطة في بيان رسمي: ”لن يتم إجراء مصافحة الأيدي بين اللاعبين وحكام المباريات بدءا من الجولة المقبلة وحتى إشعار آخر بناء على نصيحة طبية“.

وأضافت: ”ينتشر فيروس كورونا عن طريق قطرات صغيرة من الأنف والفم ويمكن أن تنتقل إلى اليدين عن طريق المصافحة“.

وستقام باقي المراسم التقليدية قبل المباريات، وسيقف الفريقان لتحية بعضهما كما هو معتاد لكن دون حدوث مصافحة بالأيدي.

وحظرت عدة أندية إنجليزية المصافحة بالأيدي بين لاعبي فريقها خلال المران، منها نيوكاسل يونايتد وساوثامبتون ووست هام يونايتد وولفرهامبتون واندرارز، كما اتخذت أندية أوروبية أخرى خطوات مماثلة.