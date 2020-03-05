آرسنال يسابق الزمن لحسم صفقة مايسترو فينورد قبل انطلاق يورو 2020

تواصل إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، التخطيط مبكرا لدخول سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة لتدعيم الفريق استعدادا لمنافسات الموسم المقبل.

ويبحث ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز عن تدعيم صفوف فريقه بعدد من اللاعبين الشباب وخاصة في مركز لاعب الوسط المهاجم.

مفاوضات مبكرة

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نادي آرسنال قد بدأ مفاوضاته مع فينورد الهولندي لضم صانع الألعاب الشاب أوركون كوكو.

وقدم آرسنال عرضا تصل قيمته إلى 23 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة اللاعب التركي البالغ من العمر 19 عاما فقط.

ويسعى مسؤولو فينورد لتمديد عقد كوكو والذي ينتهي في 2023، إلا أنهم يشعرون بالقلق من كونهم لا يملكون القدرة المالية الكافية للحفاظ على صانع ألعاب الفريق والذي يصنف ضمن أبرز اللاعبين الشباب في أوروبا.

يورو 2020

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يسعى لاستغلال شكوك النادي الهولندي في قدرته على تمديد عقد كوكو، لحسم الصفقة مبكرا.

ويضع النادي اللندني أوركون كوكو على رأس اهتمامات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأمل مسؤولو آرسنال في حسم الصفقة قبل انطلاق منافسات يورو 2020، خاصة وأن التكهنات تشير إلى أن كوكو سيكون أحد نجوم هذه البطولة.

ويخشى آرسنال من عدم القدرة على ضم اللاعب خاصة إذا تألق بشكل لافت في البطولة الأوروبية المقبلة.