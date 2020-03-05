بوغبا يفتح الباب أمام استمراره مع مانشستر يونايتد رغم تألق فيرنانديز

ما زال مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فريقه في الموسم المقبل غامضا بدرجة كبيرة.

ويغيب بوغبا عن اليونايتد لفترات طويلة بسبب الإصابات التي تلاحقه منذ انطلاق الموسم الجاري.

موقف بوغبا

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن بول بوغبا قد يكون مستعدا للاستمرار مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وبحسب ”توتو سبورت“ الإيطالية فإن بوغبا ليس مقتنعا تماما بأن رحيله من مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري هو الخيار الأفضل بالنسبة له.

وأشارت ”صن“ إلى التقارير التي تؤكد أن ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي هو وجهة بوغبا المقبلة، بجانب اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

ودخل مينو رايولا مدير أعمال بوغبا في مشادة كلامية عنيفة قبل أسابيع مع النرويغي أولي غونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة نحو رحيل اللاعب الفرنسي عن الفريق.

تألق البديل

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي مع برونو فيرنانديز صانع ألعاب سبورتنغ لشبونة البرتغالي لتعويض غياب بوغبا مقابل 55 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من تنبؤ الكثيرين بخروج بوغبا من مانشستر يونايتد بعد التألق اللافت لفيرنانديز، فإن احتمال عودة بوغبا للمشاركة جنبا إلى جنب مع صانع الألعاب البرتغالي يبدو حلا رائعا.

وأثار فيرنانديز إعجاب مشجعي مانشستر يونايتد خلال المباريات السابقة بعد أن سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.