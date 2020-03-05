الاتحاد الإنجليزي يعاقب أنشيلوتي بعد سلوكه في مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون

تجنب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون الإيقاف، لكنه عوقب بغرامة قيمتها 8 آلاف جنيه إسترليني (10334 دولارا)؛ بعد أن تقبل تهمة إساءة التصرف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب التعادل مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي.

وعبر أنشيلوتي عن غضبه بسبب قرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء هدف متأخر لفريقه كان سيمنحه الفوز، وحصل المدرب الإيطالي على طرد من الحكم كريس كافناج؛ للاحتجاج بعد صفارة النهاية.

وسدد دومينيك كالفرت-لوين كرة غيرت اتجاهها وسكنت شباك مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة، في استاد غوديسون بارك، لكن حكم الفيديو رأى أن زميله جيلفي سيغوردسون كان متداخلا في اللعب وهو في موقف تسلل.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان، اليوم الخميس: ”أقرّ مدرب إيفرتون بأن لهجته و/أو سلوكه في الملعب في نهاية المباراة، لم يكن لائقا وتقبل العقوبة“.

ويعني القرار أن أنشيلوتي سيكون بإمكانه الجلوس بمقاعد البدلاء خلال زيارة إيفرتون إلى ناديه السابق تشيلسي، يوم الأحد.

ويحتل إيفرتون المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، مع آرسنال، ولكل منهما 37 نقطة.