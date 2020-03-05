انتهاء موسم لوكاس توريرا لاعب آرسنال

أكد نادي آرسنال اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، أن لاعب وسطه لوكاس توريرا أصيب بكسر في الكاحل الأيمن خلال الفوز على بورتسموث في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي الاثنين الماضي.

وتعرض توريرا (24 عاما) للإصابة خلال التحام مع مدافع بورتسموث جيمس بولتون في بداية المباراة وخرج اللاعب القادم من أوروغواي محمولا على محفة بعد تلقيه العلاج.

وبعد ذلك شوهد اللاعب وهو يغادر الاستاد بينما يسير بمساعدة عكازين وقد ضعت قدمه اليمنى في حذاء خاص للحماية.

ولم يحدد آرسنال موعدا لعودة لاعبه إلى التشكيلة لكنه قال، إنه ينتظر خضوع لاعبه ”لمزيد من الفحوص“ قبل وضع خطة للتعافي، في حين ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية، إنه تأكد إصابة لوكاس توريرا، لاعب وسط آرسنال، بكسر في الكاحل، وإنه بات مؤكدا أنه لن يشارك حتى نهاية الموسم..

وسيلتقي آرسنال مع شيفيلد يونايتد في دور الـ8 لكأس الاتحاد الإنجليزي في وقت لاحق من الشهر الجاري كما سيلتقي مع ضيفه اللندني ويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت.