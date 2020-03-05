اشتباك بين لاعب توتنهام وأحد جماهير فريقه.. ومورينيو يكشف السبب (فيديو)

تورط إيريك داير لاعب وسط توتنهام هوتسبير في مشاجرة مع أحد الجماهير بعد خسارة فريقه بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وبدا لاعب إنجلترا، الذي نفذ واحدة من ركلات ترجيح فريقه بنجاح بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي، غاضبا من شيء قيل بعد المباراة وذهب إلى المشجع.

وأوضح فيديو أن داير قفز من فوق المقاعد ودخل في مشاجرة مع أحد الجماهير قبل أن يتدخل رجال الأمن.

ومن المرجح أن شقيق داير كان حاضرا في هذا المدرج إذ سُمع قول داير ”إنه شقيقي“ في فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

Eric Dier apparently confronting a fan after the fan allegedly racially abused Gedson Fernandes. Chaos at our club currently – on and off the pitch #THFC pic.twitter.com/CDtWkyykBk — Spurs Unfiltered (@SpursUnfiltered) March 4, 2020

وقال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام إنه متعاطف مع داير لكنه أوضح أن تصرفه كان خاطئا.

وأبلغ مورينيو الصحفيين ”ما فعله داير لا يمكن أن نفعله نحن كمحترفين لكن ربما كل واحد منا يريد فعل ذلك. عندما يهينك أي شخص وتتدخل عائلتك وخاصة شقيقك الأصغر.

”هذا الشخص أهان داير وشقيقه الأصغر لم يكن سعيدا بالوضع وأيضا إيريك لم يكن سعيدا. لكننا كمحترفين لا نستطيع فعل ذلك“.

وأضاف ”لكني أكرر ربما كلنا نفعل ذلك. أنا مع اللاعب وأتفهمه“.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

وتراجعت نتائج توتنهام في الفترة الماضية مع مورينيو على الرغم من البداية الجيدة عقب رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وخسر الفريق في آخر ثلاث مباريات قبل مواجهة نوريتش إذ سقط 1-صفر أمام رازن بال شبورت لايبزيج في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى الهزيمة أمام تشيلسي وولفرهامبتون واندرارز في الدوري ليظل في المركز السابع.