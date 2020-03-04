قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (شاهد)

أجريت قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأعطت لقاء قويا يجمع ليستر سيتي بتشيلسي فيما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي فريق نيوكاسل الإنجليزي.

وقاد سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دور الثمانية للبطولة التي يحمل النادي لقبها وذلك بعد ثلاثة أيام من تتويج الفريق بلقب كأس كاراباو (رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة) للعام الثالث على التوالي والمرة الخامسة في آخر سبعة مواسم.

وسجل أغويرو هدفا في الفوز بهدفين مقابل هدف على أستون فيلا في نهائي كأس كاراباو في استاد ويمبلي يوم الأحد الماضي.

وفاز ليستر سيتي على برمنجهام سيتي 1-صفر ليحجز مكانه في دور الثمانية بفضل هدف ريكاردو بيريرا المتأخر من ضربة رأس.

وسقط توتنهام أمام نورويتش سيتي بركلات الترجيح (2/3) بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1/1.

وجاءت القرعة كالتالي

شيفيلد يونايتد – آرسنال

نيوكاسل – مانشستر سيتي

نوريتش – مانشستر يونايتد أو دديربي كاونتي

ليستر سيتي – تشيلسي

وتجرى اللقاءات ما بين 20 و22 آذار / مارس الحالي.