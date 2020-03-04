تصرف جديد من البرازيلي ويليان يزيد من غموض موقفه مع تشيلسي

ذكرت صحيفة ”دايلي ميل“ أن البرازيلي وليان نجم وسط فريق تشيلسي رفض العرض الأخير من إدارة فريقه بتمديد عقده لموسمين إضافيين ليبقى الباب لرحيله مجانًا، الصيف المقبل، نحو فريق جديد لكون عقده ينتهي هذا الموسم.

وبحسب الصحيفة، فإن النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة تلقى عرضًا جديدًا من إدارة تشيلسي يقضي بتمديد عقده الذي ينتهي، الصيف المقبل، لغاية صيف 2022، لكنه رفض وتشبث بطلب الحصول على عقد لثلاثة مواسم.

وبإمكان ويليان التعاقد والتفاوض مع أي فريق جديد لكونه دخل المرحلة الحرة في عقده منذ بداية السنة الحالية وبحسب الصحافة البرازيلية فقد تلقى عدة عروض على الطاولة من بينها عروض من فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر وليان الذي يلعب موسمه السابع مع البلوز هدفًا أيضًا لعدة فرق خارج إنجلترا من بينها فرق في إيطاليا وبرشلونة.

وسجل ويليان الهدف الأول تشيلسي أمام ليفربول وقاده للفوز 2-0 والتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رغم كونه غادر اللقاء مصابًا.

ورغم دخوله الفترة الحرة من عقده فإن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يعتمد على خدماته بشكل كبير في الفريق، حيث شارك في 36 لقاء في كل المنافسات، ويقدم أداء ومستوى جيدين، وهو ما جعله محط اهتمام فرق أخرى.

وأكد وليان سابًقا أنه يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 مواسم، وقال:“قلت سابقًا أرغب في عقد لثلاثة مواسم إضافية، والوضعية صعبة مع هذه الرغبة ولا أعرف إن كان ذلك ممكنًا“.

وأضاف ويليان:“هدفي هو مواصلة العمل والتركيز على بقية الموسم حتى يستمر تشيلسي بتحقيق الفوز في اللقاءات حتى نهاية الموسم“.

ومنذ انتقاله لتشيلسي صيف 2013 قادمًا من شاختار دونيتسك حقق ويليان برفقة الفريق 5 ألقاب، وهي لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب للدوري الأوروبي، ولقب لكأس رابطة المحترفين، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.