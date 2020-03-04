هاري كين يدرس الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم.. ومانشستر يونايتد يراقب الموقف

ازداد موقف فريق توتنهام هوتسبير في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل تعقيدا في الأسابيع القليلة الماضية.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، صاحب المركز الخامس.

وبسبب الموقف الصعب للسبيرز، فقد يواجه النادي صعوبة كبيرة في الحفاظ على نجم الفريق هاري كين بالموسم المقبل.

موقف صعب

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن كين يدرس الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم الجاري، بحثا عن اللعب في مستوى أعلى.

ويواجه دانييل ليفي، رئيس توتنهام، والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو صعوبة كبيرة في الإبقاء على النجم الإنجليزي في صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وحسب الصحيفة البريطانية، يمتلك مورينيو 50 مليون جنيه إسترليني فقط يمكنه إنفاقها في سوق الانتقالات الصيفية حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويبتعد توتنهام عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس بفارق نقطتين، إذ يتاهل صاحب المركز الخامس بجدول ترتيب البريمييرليغ هذا الموسم إلى دوري الأبطال بعد عقوبة إيقاف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

صراع قوي

وذكرت ”صن“ أن مانشستر يونايتد الإنجليزي هو أحد الأندية التي قد ينضم إليها هاري كين.

وأبدى اليونايتد اهتماما كبيرا بماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام؛ ما يعني أنه من الممكن أن يجتمع الثنائي هاري كين وبوكيتينو من جديد في فريق واحد.

وأضافت الصحيفة، أن العقوبة المفروضة على مانشستر سيتي قد تضعه خارج سباق التعاقد مع كين، بينما يبدو ليفربول أكثر تركيزا على حسم صفقة تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ الألماني.

وأشارت ”صن“ إلى أن انتقال هاري كين إلى فريق جديد خارج إنجلترا قد يكون مطروحا فقط إذا تخلى نجم المنتخب الإنجليزي عن حلمه بتحطيم رقم آلان شيرر، الهداف التاريخي للبريمييرليغ بـ260 هدفا.

ويظهر الناديان الإسبانيان -ريال مدريد وبرشلونة- أنهما يمتلكان القدرة على تمويل مثل هذه الصفقة، كما أن اللعب لأي منهما سيساعد كين على الارتقاء بمستواه.

ويعاني كين إصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية، ولكنه قد يلحق بآخر 7 جولات من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات فريقه في كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، إذا استمر ”السبيرز“ في البطولتين.

وخاض كين مع توتنهام 278 مبارة وسجل 181 هدفا وصنع 30.