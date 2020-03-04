لامبارد يكيل المديح للاعب الوسط الشاب جيلمور بعد فوز تشيلسي على ليفربول

كال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، المديح للاعب الوسط بيلي جيلمور، البالغ عمره 18 عاما، بعدما قدم اللاعب الأسكتلندي عرضا رائعا خلال الفوز 2-صفر على ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل جيلمور التشكيلة الأساسية للمرة الثالثة مع تشيلسي في مباراة الدور الخامس لكأس الاتحاد، يوم الثلاثاء، بعدما خاض مباراتين في كأس الرابطة، واستغل الفرصة بأداء قوي في مباراة سريعة الإيقاع.

ومنح لامبارد الشبان فرصة اللعب هذا الموسم ومنهم ميسون ماونت، الذي بات لاعبا أساسيا وتألق أيضا أمام ليفربول.

وخطف جيلمور الأضواء بسبب تمريراته المتقنة وتدخلاته القوية وعدم خوفه من الاستحواذ على الكرة.

ولم يكن بوسع لامبارد إخفاء الابتسامة عند سؤاله عن اللاعب الشاب القادم من أكاديمية رينجرز.

وأبلغ لامبارد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد الصعود إلى دور الثمانية: ”ما أجمل هذا الأداء من لاعب شاب. إنه تحلى بالهدوء في أول خمس أو عشر دقائق. إنه أعاد أمجاد لاعب الوسط قديما“.

وأضاف: ”هل يستطيع قطع الكرات؟ نعم. هل يستطيع تمرير الكرة من زوايا ضيقة؟ نعم. إنه لاعب خفيف الحركة لكنه صاحب شخصية هائلة. إنه يستحق أن يتحدث الناس عنه بعدما قدم مثل هذا الأداء“.

وسجل تشيلسي الهدف الأول عن طريق ويليان في الدقيقة الـ13، بعد خطأ فادح من أدريان حارس ليفربول، وأضاف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ64 ليتحقق الانتصار للفريق المتوج باللقب ثماني مرات.

ويدين تشيلسي بالفضل -أيضا- في الانتصار للحارس كيبا أريزابالاغا، العائد للتشكيلة لأول مرة منذ يناير/ كانون الثاني، إذ أنقذ ثلاث محاولات خطيرة من ساديو ماني وديفوك أوريغي والواعد كيرتيس جونز.

وقال لامبارد: ”أنا سعيد من أجل كيبا. الأمر ليس سهلا لأن كل اللاعبين لديهم رغبة في المشاركة ويكون الحارس تحت المتابعة بشكل أكبر من أي مركز آخر ولقد أنقذ بضع كرات ببراعة. لقد أظهر شخصيته وأدى بشكل رائع“.

وهذه الهزيمة الثالثة لليفربول في أربع مباريات في كل المسابقات، بعدما أنهت الهزيمة 3-صفر أمام واتفورد يوم السبت سلسلة من 44 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإنجليزي.

لكن لا يمكن اعتبار ليفربول في أزمة في ظل أنه يتصدر الدوري بفارق 22 نقطة ويبدو أنه على أعتاب حصد اللقب لأول مرة في 30 عاما. كما يثق بطل أوروبا في إمكانية تعويض خسارته 1-صفر أمام أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال.

لكن هناك بعض المؤشرات السلبية على تراجع الأداء حيث استقبل ثمانية أهداف في أربع مباريات وخسر في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه في كل المسابقات لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عندما كان يلعب تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز.

وقال كلوب للصحفيين: ”لقد سارت الأمور في مصلحتنا لفترة طويلة لأننا كنا ندافع بشكل مذهل. في المعتاد لا نسمح بصناعة الكثير من الفرص ضدنا.. لكن الآن يجب أن نعترف أنه في آخر ثلاث أو ربما أربع مباريات استقبلنا الكثير من الأهداف وهذا صحيح“.

وأضاف: ”لا أشعر بالقلق بشأن الزخم فالزخم ليس شيئا تحصل عليه كهدية بل يجب العمل بجدية لامتلاكه. نملك دائما الفرصة للعودة“.

ويأمل كلوب أن يتعافى ليفربول ويعود سريعا إلى الطريق الصحيح في الدوري الممتاز أمام بورنموث، يوم السبت المقبل.