درجات نجوم مباراة تشيلسي وليفربول .. باركلي يتفوق على الجميع

دفع نادي ليفربول ثمن المغامرة غير المحسوبة التي قام بها مدربه الألماني يورغن كلوب، وخرج من الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الخسارة أمام مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ”ستامفورد بريدج“ في لندن.

وأجرى كلوب العديد من التغييرات على تشكيلة ليفربول، ولم تظهر الوجوه الجديدة التي دفع بها في التشكيل الأساسي بالمستوى المطلوب، وعلى رأسهم الياباني مينامينو، الذي كان ضيف شرف المباراة، وكذلك الحارس أدريان الذي فتح الباب أمام انتصار البلوز، بعدما تسبب في هدف البرازيلي ويليان المبكر في الدقيقة 13.

وتأخر كلوب في إجراء التغييرات طويلاً، ولم يتحرك إلا بعدما مُني مرماه بالهدف الثاني عن طريق روس باركلي في الدقيقة 64، ودفع بالبرازيلي فيرمينو وجيمس ميلنر، وأشرك المصري الدولي محمد صلاح قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، ولم تغيّر تلك التغييرات من الوضع شيئاً، بل على العكس، كان من الممكن أن يضاعف تشيلسي النتيجة في مناسبتين على الأقل.

على الجانب الآخر، تعامل فرانك لامبارد مع المباراة بجدية شديدة، ونجح في فرض أسلوبه على ليفربول، عن طريق سرعات ويليان والإسباني بيدرو، اللذين شكلا خطورة كبيرة على دفاعات الريدز، في حين تكفل الحارس كيبا بالتصدي لفرصتين هائلتين لليفربول في الشوط الأول، بينما اكتفى بالمشاهدة في النصف الثاني من المباراة الذي لم يشهد أي فرصة حقيقية للضيوف.

وتأتي هزيمة ليفربول أمام تشيلسي بعد أقل من 3 أيام على السقوط المروّع للفريق أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وقبل 8 أيام تقريباً على موقعة أتلتيكو مدريد في ملعب ”أنفيلد“، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الريدز مباراة الذهاب بهدف نظيف في ملعب ”واندا متروبوليتانو“.

ورصدت صحيفة ”ميرور“ البريطانية تقييم لاعبي تشيلسي وليفربول في المباراة، وجاءت كالتالي:

تشيلسي

كيبا، زوما، ويليان، بيدرو 7 درجات.

كوفاسيتش، ماركوس ألونسو، روديغر، أزبلكويتا، وأوليفيه حيرو 6 درجات.

جليمور 8 درجات.

البدلاء: ماسون ماونت، جورجينيو 6 درجات، باتشواي ”لم يختبر“.

واختارت الصحيفة اللاعب روس باركلي كأفضل لاعبي تشيلسي والمباراة بشكل عام، وحصل على 9 درجات.

ليفربول

أدريان، ويليامز، مينامينو 5 درجات.

فان دايك، روبرتسون، فابينيو، لالانا، جونز، جو غوميز، ديفوك أوريغي 6 درجات.

ساديو ماني 7 درجات.

البدلاء: فيرمينو، ميلنر 6 درجات، محمد صلاح ”لم يختبر“.