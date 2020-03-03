 ليفربول يواصل السقوط ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

ليفربول يواصل السقوط ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي (فيديو)

ليفربول يواصل السقوط ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

خطف تشيلسي بطاقة التأهل إلى دور الـ8 بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تخطى ليفربول بهدفين نظيفين في دور الـ16 للبطولة.

وواصل ليفربول السقوط بعدما خسر مباراته الثالثة على التوالي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

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