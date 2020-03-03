ليفربول يواصل السقوط ويودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي (فيديو)

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خطف تشيلسي بطاقة التأهل إلى دور الـ8 بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تخطى ليفربول بهدفين نظيفين في دور الـ16 للبطولة. وواصل ليفربول السقوط بعدما خسر مباراته الثالثة على التوالي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة أمام واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي. TOO HOT TO HANDLE ????#UndertheLights #CHELIV pic.twitter.com/h1E1n47oOM — The…