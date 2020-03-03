ساوثغيت مدرب إنجلترا: هاري كين وراشفورد في طريقهما للتعافي.. والباب مفتوح أمام عودة فاردي

يعتقد غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، أن مهاجميه المصابين هاري كين، وماركوس راشفورد، ”في طريقهما“ للتعافي، لكنه قال إنه لن يغلق الباب أمام عودة جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، لتشكيلة الفريق في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وخضع كين مهاجم توتنهام لجراحة في، يناير/ كانون الثاني الماضي، لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يغيب راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، عن الملاعب بسبب إصابة في ظهره.

وقال ساوثغيت للصحفيين عقب سحب قرعة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الثلاثاء:“لدينا بالفعل أنباء جيدة بشأن هاري وماركوس، وسيعودان في الوقت الذي توقعناه، واللاعبان يمنحان نفسيهما أفضل فرصة ممكنة للعودة في الوقت المناسب بفضل عقليتهما والتزامهما وتفانيهما، وهذا ما يمكن أن نضمنه، إذ لا يمكن أن نضمن كيفية إعادة التأهيل وتطوره مع زيادة قوته، لكنهما في الطريق الصحيح وفقًا لما تلقيناه من معلومات من البداية“.

وأكد جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وأولي غونار سولشاير، مدرب يونايتد، مؤخرًا ثقتهما بعودة اللاعبين الاثنين للمباريات قبل نهاية الموسم.

وقال ساوثغيت، إن تركيز اللاعبين منصب حاليًا على العودة للدوري الممتاز قبل تحول تفكيرهما إلى بطولة أوروبا، حيث تلتقي إنجلترا مع كرواتيا وجمهورية التشيك وأحد المتأهلين من المواجهات الفاصلة في دور المجموعات.

وأضاف مدرب إنجلترا:“فيما يتعلق بشأن قدرتهما على خوض مباريات قبل نهاية الموسم فإن تفكيرهما ينصب أولًا على مساعدة أنديتهما في إنهاء الدوري بقوة لأن أمامهما مباريات مهمة ثم سنضمهما للمنتخب“.

وزادت إصابة المهاجمين الأساسيين للمنتخب الإنجليزي من احتمالية عودة فاردي، الذي اعتزل دوليًا عقب كأس العالم 2018 ويتقاسم صدارة هدافي الدوري الممتاز حاليًا، لتشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا التي ستقام خلال شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز، المقبلين.

وقال ساوثغيت: ”لدينا 70 لاعبًا يلعبون، فلماذا نستبعد أيًا منهم؟.. أعتقد أن هذا موقفنا دومًا، ولا أرى أي سبب لتغييره إلا لو ظهر 50 لاعبًا إنجليزيًا جديدًا خلال الشهور المقبلة“.

وأكد ساوثغيت أنه لم يتحدث بعد مع فادري البالغ من العمر 33 عامًا.

وأضاف:“لم أتحدث مع اللاعبين، لكنني دائمًا أقول إن الباب لم يغلق مطلقًا أمام الجميع وهذه رسالتي الثابتة“.