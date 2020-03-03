هدف مباراة ليفربول وتشيلسي: ويليان يتقدم للبلوز (فيديو)

تقدم ويليان لاعب تشيلسي بهدف في شباك ليفربول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في ”ستامفورد بريدج“، بالمباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور 16 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز ويليان هدفه من تسديدة قوية فشل حارس الليفر في التصدي لها.

تأهل ”الريدز“ لدور 16، بعد تغلبه على شورزسبري تاون 1-0 في مباراة الإعادة، بعد انتهاء اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.

بينما صعد تشيلسي بعد الفوز علي هال سيتي خارج أرضه 2-1.