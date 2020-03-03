 سوشيال ميديا الرياضة: كريم بنزيما يلجأ إلى الحجامة.. وكريستيانو رونالدو يكشف الحالة الصحية لوالدته – إرم نيوز‬‎

سوشيال ميديا الرياضة: كريم بنزيما يلجأ إلى الحجامة.. وكريستيانو رونالدو يكشف الحالة الصحية لوالدته

سوشيال ميديا الرياضة: كريم بنزيما يلجأ إلى الحجامة.. وكريستيانو رونالدو يكشف الحالة الصحية لوالدته

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

كريم بنزيما يلجأ إلى ”الحجامة“

نشر كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ أثناء تلقيه جلسة التعافي عن طريق كاسات الهواء أو الحجامة، وعلق اللاعب قائلا: ”الانتعاش“.

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Recovery Nueve ⚔️????

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فاسكيز يحتفل باللقاء رقم 200

نشر لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة رئيس النادي الملكي احتفالا بخوضه 200 مباراة بقميص ريال مدريد، وعلق اللاعب، قائلا: ”سعيد وفخور بأن لعبت 200 مباراة مع نادي حياتي، لمواصلة العمل بحيث يكون أكثر من ذلك بكثير“.

كريستيانو رونالدو يطمئن الجمهور على حالة والدته

حرص كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، على توجيه الشكر للجمهور الذين حرصوا على الاطمئنان على صحة والدته عقب الوعكة الصحية الأخيرة التي ألمت بها، حيث علق اللاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قائلا: ”شكرًا لكم جميعًا على كل رسائل الدعم لأمي، حالتها مستقرة حاليًا وتتعافى في المستشفى، وأود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي اعتني بها، وأرجوكم التكرم بتوفير بعض الخصوصية لنا في هذا الوقت“.

أوزيل يدعم المبادرة الهندية

نشر مسعود أوزيل، لاعب آرسنال الإنجليزي، فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لإحدى الجمعيات الهندية، والتي تهدف إلى نهضة المجتمع، وعلق اللاعب قائلا: ”أسس شقيقان شونا وبريتام جمعية PASS الجماعية التي تؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات التي تستخدم الرياضة والتعليم والتنمية“.

فيرناندينيو يساند جون ستونز

نشر فيرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله جون ستونز وحرص فيرناندينيو على مساندة فريقه بسبب الخطأ الذي ارتكبه في لقاء فريقه الأخير أمام أستون فيلا، وعلق النجم البرازيلي، قائلا: ”الحياة مليئة بالصعود والهبوط، وأولئك الذين يستطيعون النهوض والمتابعة بعد سقوطهم أكبر بكثير من أولئك الذين يضحكون عند سقوطك ويوجهون أصابع الاتهام إليك، بغض النظر عما يحدث، يجب أن نتقدم دائمًا“.

نيمار خلف برج إيفيل 

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ خلف برج إيفيل بفرنسا، وعلق اللاعب، قائلا: ”الطيران هو ما يجعلني أقف“.

راشفورد على غلاف مجلة رياضية

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ على غلاف مجلة ”فور فور تو“ الرياضية الشهيرة، وأعرب اللاعب عن سعادته بوجوده على غلاف المجلة.

هاري كين: اليورو أهم من الدوري الأوروبي

نشر هاري كين، لاعب توتنهام والمنتخب الإنجليزي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنتائج قرعة الدوري الأوروبي والتي جاء فيها منتخب الأسود الثلاثة في مجموعة ضمت الدنمارك وايسلندا وبلجيكا، وعلق اللاعب، قائلا: ”بعض الألعاب الرائعة تأتي في وقت لاحق من العام، كل التركيز على اليورو أولا“.

بابلو ماري يشكر جماهير آرسنال

نشر بابلو ماري، لاعب آرسنال الإنجليزي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من مباراة الأمس أمام نادي بورتسموث في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي حسمها الغانرز بهدفين مقابل لا شيء، وعلق اللاعب قائلا: ”إلى الجولة التالية من كأس الاتحاد الإنجليزي سعيد بالفوز، فريق ضخم ودعم كبير من جماهيرنا“.

أليو بادجي: جاهزون لموقعة صن داونز

نشر أليو بادجي، لاعب النادي الأهلي المصري، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من المباراة السابقة أمام صن داونز في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلق اللاعب قائلا: ”جاهزون“.

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