رئيس ”يويفا“: لوائح اللعب المالي النظيف قد تتغير.. ومانشستر سيتي ينتظر قرار طعنه

قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الثلاثاء، إن نظام اللعب المالي النظيف من المرجح أن يتغير لكنه رفض التعليق على إيقاف مانشستر سيتي لمدة عامين.

وقدم سيتي طعنا إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا ضد الحكم الصادر من هيئة المراقبة المالية على الأندية في اليويفا، والذي وجد أن النادي ارتكب انتهاكات خطيرة“ لقواعد اللعب المالي النظيف.

ووضعت هذه القواعد لمنع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محدودة من خلال صفقات رعاية ضخمة مع منظمات وجهات لها صلة بالملاك.

وينفي سيتي دائما ارتكاب أي مخالفات.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه سيتي نتيجة الطعن، قال تشيفرين إنه قد تكون هناك تغييرات في عملية اللعب المالي النظيف المعقدة التي تعرضت لانتقادات؛ بسبب العراقيل التي تضعها ضد الأندية الجديدة ذات الموارد الجيدة الساعية لكسر هيمنة أندية النخبة في أوروبا.

وقال تشيفرين للصحفيين اليوم: ”من السابق لأوانه للغاية الحديث عن الشكل الذي سيكون عليه الأمر في المستقبل، لكننا نفكر في ذلك وربما يتعين علينا التأقلم“.

في حين أن هذا النظام وضُع لمنع الأندية من الاستدانة، إلا أن النقاد يعتقدون أنه ربما وُضع لصنع أندية ”نخبة“ مغلقة على نفسها. وقال تشيفرين إن التغيير كان موجودا على جدول الأعمال.

وأضاف رئيس اليويفا: ”إنه ناجح للغاية كنظام. لم يعد هناك تقريبا أي خسائر للكرة الأوروبية والآن ربما سيتعين علينا التأقلم مع ظروف مختلفة، خبراؤنا يتناقشون لكن التغييرات لن تحدث في القريب العاجل. افترض ذلك“.

* لا يوجد رأي

وقال تشيفرين إنه لن يتحدث عن أزمة مانشستر سيتي ولن يدلي برأيه في الأمر.

وأضاف: ”لا أعلم شيئا عن الموضوع ولن يكون من المناسب بالنسبة لي (الإدلاء برأي) حتى لو كنت على دراية بالأمر. لم أتحدث إلى أي من أعضاء هيئة المراقبة المالية على الأندية قبل أو بعد القرار ولم أطلع على الأمر قبل أو بعد القرار، تقدم مانشستر سيتي بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية وينتظر قرارها“.

وانتقد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز طريقة اليويفا في التحقيق في هذه القضية، لكن تشيفرين، المحامي السلوفيني، قال إنه من الخطأ بالنسبة له التعبير عن وجهة نظره.

وقال تشيفرين: ”بصفتي أعمل في المحاماة فأنا احترم النظام. النظام الذي لدينا يبدأ بغرفة التحقيق ثم غرفة القضاء وبعدها محكمة التحكيم الرياضية في لوزان، بالنسبة لبعض المسؤولين توجد مشكلة عندما يكون لديك هيئة مستقلة، بالنسبة لي هذا يمثل أفضلية“.