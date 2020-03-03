صحيفة: لن يتم إلغاء الدوري الإنجليزي حال تفشي ”فيروس كورونا“ ولكن قد يقام دون جمهور

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الإنجليزي ورابطة الكرة الإنجليزية اجتمعوا للاتفاق على السيناريو الأسوأ في حال انتشار فيروس كورونا في البلاد، وسيكون حينها القرار اللعب بدون جمهور في أسوأ الظروف.

وذكرت صحيفة ”الغارديان“ أن المسؤولين ناقشوا خيارات الطوارئ في الأسبوع الماضي في حالة قيام الحكومة بحظر التجمعات الجماهيرية كما حدث في سويسرا وفرنسا.

وقال مصدر مقرب من المناقشات: إن الدوري الممتاز سيكون على استعداد لإقامة مبارياته لنهاية الموسم بدون جماهير من أجل استكمال الموسم.

وفي حال قررت الحكومة إيقاف شامل لكافة الأحداث الرياضية لمدة أسبوعين فمن المؤكد أنه سيتم تأجيل المباريات، لكن لو كان قرار التأجيل لمدة شهر أو أكثر فإن رابطة الدوري ستنظر بجدية في خيار اللعب دون جماهير.

يذكر أنه لم يتم بعد وضع خطة تفصيلية لما سيحدث في حال هذا السيناريو، ويتوقف الأمر حاليا على مراقبة الوضع وترقب ما ستسفر عنه الأحداث.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنشأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مجموعة عمل بالتعاون مع روابط بطولات الدوري الأوروبية؛ من أجل معالجة أي مشاكل تتعلق بجداول المباريات ربما تتسبب فيها التأجيلات المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي ظل إقامة مباريات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 في وقت لاحق من الشهر الحالي، بالإضافة لمباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أقر اليويفا بأن تغيير مواعيد المباريات سيكون صعبا.