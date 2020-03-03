الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد ليفربول

يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه تشيلسي مساء الثلاثاء في ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتبدو هذه المواجهة بمثابة صراع تكتيكي بين فرانك لامبارد مدرب تشيلسي ويورغن كلوب مدرب ليفربول.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرإلا الربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب (ستامفورد بريدج) في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف.

مشوار الفريقين

تخطى فريق تشيلسي عقبة نوتينغهام فورست بنتيجة (2-0) في الدور الثالث للبطولة ثم فاز على هال سيتي بنتيجة (2-1) في الدور الرابع.

وفاز فريق ليفربول على جاره إيفرتون بنتيجة (1-0) في الدور الثالث للبطولة ثم تغلب على شروسبيري تاون بعد التعادل بهدفين لكل منهما ثم الفوز بهدف نظيف.

ويلتقي تشيلسي منافسه ليفربول للمرة الثالثة في الموسم الحالي بعدما تقابلا في مباراة السوبر الأوروبي وتعادلا بهدفين لكل منهما وفاز ليفربول بركلات الترجيح ثم فاز ليفربول بنتيجة (2-1) في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات آخرها عام 2018 كما فاز ليفربول باللقب 7 مرات آخرها عام 2005.

أسلحة تشيلسي

يحشد فريق تشيلسي أسلحته لعبور عقبة ليفربول وتحقيق الفوز على حسابه في بطولة كأس الاتحاد.

وقال فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن ليفربول أصبح فريقا بشريا عاديا، بعد أن تلقى أول هزيمة في الدوري أمام واتفورد موضحا أن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين.

ويغيب عن تشيلسي الرباعي المصاب نجولو كانتي وكالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش وماركو فان جينكل بجانب الشكوك حول جاهزية روبن لوفتوس تشيك وتامي ابراهام.

ويعتمد تشيلسي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى كيبا وأمامه ثلاثي الدفاع أنتونيو روديجير وسيزار ازابيلكويتا وفيكايو توموري بينما يقود خط الوسط جورجينهو وبجواره ماتيو كوفاسيتش ويمينا رايس جيمس ويسارا ماركوس ألونسو.

ويقود خط الهجوم أوليفييه جيرو وخلفه الثنائي ويليان وروس باركلي كصانعي ألعاب ، ويعتمد لامبارد على انطلاقات الأطراف لاستغلال قدرات جيرو التهديفية.

أفكار ليفربول

يدخل ليفربول المباراة باحثا عن استعادة التوازن خاصة أن فريقه تلقى أول هزيمة بالدوري أمام واتفورد وتوجيه رسالة طمأنه لمشجعي الفريق حول الفترة المتبقية من عمر الموسم.

وحاول المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رفع الضغوط عن ناديه مؤكدا أن تشيلسي قد يكون الأقرب للفوز كما أنه يدرس الدفع ببعض الناشئين.

ويفتقد ليفربول خدمات الثلاثي شيردان شاكيري وناثانيل كلاين وجوردان هندرسون للإصابة، ويعتمد ليفربول على تشكيلته التي تضم الحارس أدريان وأمامه رباعي الدفاع جويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وترينت أرنولد وأندريه روبرتسون.

ويقود خط الوسط كورتيس جونيس وبجواره آدم لالانا وبيدرو تشيريفيلا وفي الهجوم المثلث الذي يضم ديفوك أوريجي وروبرت فيرمينو وهارفي إيليوت.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرلييج البلجيكي الأسبق ل“إرم نيوز“إن المباراة ستكون متكافئة خاصة أن ليفربول سيقوم بإشراك بعض اللاعبين الصاعدين والبدلاء وتحديدا في خط الهجوم.

وأضاف: ”أعتقد أنها فرصة جيدة لفريق ليفربول لتجربة بعض العناصر وإراحة عناصر أخرى استهلكت على مدار الموسم على رأسها محمد صلاح وساديو ماني“.

وتابع: ”تشيلسي لديه دوافع قوية للاستمرار في البطولة للمنافسة عليها كما أن خبرات لاعبي تشيلسي وطموحهم قد يكون دافعا للتقدم بالبطولة“.