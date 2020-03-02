آرسنال يسقط بورتسموث ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

تأهل آرسنال إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 2/0 على مضيفه بورتسموث، اليوم الاثنين، على ملعب فراتون بارك.

وأنهى آرسنال الشوط الأول متقدما 1/0 سجله لاعبه اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة عرضية من ريس نيلسون في الدقيقة 45.

وأضاف الشاب إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل المنطقة.

وحقق آرسنال فوزه رقم 11 في مواجهاته على بورتسموث في حين تعادلا 8 مرات، ولم يسبق للغانرز الخسارة أمام منافسه بورتسموث، وسجل لاعبو آرسنال في المواجهات المباشرة 46 هدفا، في حين سجل لاعبو بورتسموث 13 هدفا فقط.

وفي بقية المباريات يلعب ليفربول مع تشيلسي، ونيوكاسل مع وست بروميتش ألبيون، وريدينغ مع شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي مع برمنغهام سيتي، وتوتنهام مع نوريتش سيتي، ومانشستر سيتي مع شيفيلد وينزداي، ومانشستر يونايتد مع ديربي كاونتي.

يشار إلى أن آرسنال حامل الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 10 ألقاب آخرها موسم 2016/2017، في حين يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني وحصد 9 ألقاب، ثم تشيلسي ونال 8 ألقاب، علما أن مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الأخيرة 2018/2019.

هدف سوكراتيس! ⚽️ pic.twitter.com/5XuQ9oSvay — فيديو شبكة أرسنال العربية (@G4A_Videos) March 2, 2020