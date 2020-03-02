كلوب يرد على أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا

رد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على التقارير التي تشير إلى احتمال إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستحدث.

ويتصدر ليفربول حاليا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، والذي لعب مباراة أقل.

ويلتقي ليفربول، غدا، على ملعب ستامفورد بريدج مع تشيلسي، في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب: ”التقارير التي تشير إلى إلغاء الدوري الإنجليزي، وحرمان ليفربول من اللقب، تُعتبر سخيفة للغاية“.

وأضاف: ”لا أعتقد أن جماهيرنا تهتم بمثل هذه الشائعات السخيفة، ومن المؤكد أن من يشيعون تلك المعلومات غير الصحيحة هم الذين لا يريدون إكمال المسابقة حتى لا يفوز بها ليفربول“.

وخسر ليفربول أمام واتفورد، مساء السبت الماضي، بثلاثية نظيفة، ليتكبد الخسارة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، والأولى أيضا بعد 44 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وتابع كلوب: ”أرجو ألا تهتم جماهير ليفربول بتلك الشائعات التي لا أساس لها من الصحة. هذه روايات تنشرها بعض الصحف التي لا تجد شيئا للحديث عنه سوى نشر التقارير السخيفة؛ لأن إلغاء نتائج الموسم بأكمله سيكون له تبعات على الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك الأندية الهابطة والصاعدة، الأمور ليست بتلك السطحية“.

وأكد كلوب أن جماهير ليفربول ليست ساذجة كي تسير وراء تلك الشائعات.

ورفض كلوب الإفصاح عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة تشيلسي، بعد الدفع باللاعبين الشباب في مباراتي شروزبيري تاون في الدور الماضي.

وقال المدرب الألماني: ”ستعلمون تشكيلة ليفربول، مساء غد قبل المباراة، لن نقول شيئا، وبطبيعة الحال لا أنتظر من تشيلسي أن يكشفوا تشكيلهم الآن، سيكون هناك بعض اللاعبين الشباب، وبالطبع لن يكون فريقنا هو نفس الفريق الذي واجه شروزبيري أو أستون فيلا في كأس الرابطة“.