الدوري الإنجليزي الممتاز.. واتفورد يحرم ليفربول من رقمين قياسيين ودي خيا يخطئ مجددا

لم يلعب آرسنال مطلع الأسبوع الحالي، بسبب انشغال منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بالتتويج بلقبه الثالث على التوالي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم في استاد ويمبلي اللندني، لكن كان لدى جماهيره سبب للاحتفال عندما خسر ليفربول 0/3 في ملعب واتفورد.

وتعني خسارة ليفربول الأولى في الموسم الحالي، إنه لن يتمكن من اتمام الموسم دون خسارة ومعادلة الرقم لقياسي لآرسنال ”الذي لا يقهر“ في موسم 2003/2004.

وبسبب الخسارة أيضا توقفت مسيرة انتصارات ليفربول عند 44 مباراة متتالية متخلفا بفارق 5 مباريات عن رقم آرسنال القياسي، وهو 49 مباراة متتالية بلا هزيمة والذي سجله قبل 16 عاما.

وبعد أن عادل ليفربول الرقم القياسي لمانشستر سيتي الذي سجله في 2016 بالفوز في 18 مباراة متتالية في الدوري منعته الهزيمة من التفوق على الرقم السابق؛ لأن لاعبي واتفورد إسماعيلا سار وتروي ديني كان لهما رأي آخر.

مرة أخرى دي خيا تحت الأضواء بعد تعثر جديد

انبرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد للدفاع عن حارس مرماه ديفيد دي خيا واصفا إياه بأنه ”أفضل حارس مرمى في العالم“ رغم الخطأ الذي أرتكبه في تعادل فريقه 1/1 أمام إيفرتون؛ لأن الأرقام تكشف قصة أخرى.

وأهدى دي خيا إيفرتون التقدم في الدقيقة الثالثة عندما اصطدمت كرة أبعدها بالمهاجم المنافس دومينيك كالفرت-لوين لتدخل الكرة الشباك وهو ما أغضب قائد يونايتد السابق روي كين الذي صب جام غضبه على دي خيا عبر شبكة ”سكاي سبورتس“.

وبهذا يكون دي خيا ارتكب 7 أخطاء أدت بشكل مباشر لاهتزاز شباكه على مستوى الدوري منذ بداية الموسم، ويكون بذلك صاحب أكبر عدد من الأخطاء القاتلة مناصفة مع مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل يونايتد وبيرند لينو حارس آرسنال وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون.

ويحظى دي خيا الذي تحسن أداؤه مع تقدم المباراة بثقة سولشاير، لكنه ربما يواجه منافسة من جانب دين هندرسون في الموسم المقبل بعد فترة إعارة ناجحة في صفوف شيفيلد يونايتد.

أندية الذيل تقلب الطاولة

وكان لدى نوريتش سيتي فريق الذيل ما يدعوه للاحتفال مع فوزه على فريق المركز الثالث ليستر سيتي يوم الجمعة، وتقليص الفارق بينه وبين الفرق التي تسبقه، إلا أن فرحته لم تدم طويلا بخروج ويستهام يونايتد وواتفورد من منطقة الهبوط.

وبعد الفوز عليه ذهابا فاز ويستهام على ساوثهامبتون 3/1 إيابا ووصف رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون الأهداف التي دخلت مرمى فريقه بأنها ”مضحكة للغاية.“

في حين خرج واتفورد من منطقة الهبوط للمرة الثانية فقط خلال الموسم الحالي، بعد فوزه المفاجئ على ليفربول المنفرد وبفارق هائل بالصدارة.

Since the start of last season, Wolves have won 35 points from losing #PL positions – that’s at least six more than any other side during this period #TOTWOL pic.twitter.com/EHUfZtIe20

— Premier League (@premierleague) March 1, 2020