مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم سانشو بمبلغ يجعله ”أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي“

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقود سباق التعاقد مع غادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند الألماني، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل بمبلغ مغر.

ووفقا لما ذكرته ”تيلغراف“ في خبر حصري لها، فإن مانشستر يونايتد يسعى لجعل سانشو أغلى انتقال حدث في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة: ”تم الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب براتب 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وذلك في حال حدوث اتفاق بين النادي الإنجليزي وبروسيا دورتموند، ليصبح المقابل المادي يفوق ما دفعه يونايتد للتعاقد مع بول بوغبا، ليصبح به سانشو أغلى لاعب في تاريخ البريميرليغ“.

Exclusive: Manchester United leading race to make Jadon Sancho record Premier League signing | @mcgrathmike https://t.co/RGKScToFxF — Telegraph Football (@TeleFootball) March 2, 2020

سانشو الذي يكمل عامه الـ20 الشهر الجاري، يعتبر من أبرز الأجنحة في ألمانيا وأوروبا الفترة الأخيرة، منذ دخوله التشكيل الأساسي لدورتموند، وارتبط أكثر من مرة بالرحيل عن الفريق.

شبكة ”سكاي سبورتس“ كشفت أخيرا أن مانشستر سيتي النادي السابق لسانشو، لديه إمكانية إعادة شراء اللاعب، في حالة تقديمه عرضا مماثلا لأي مقابل مادي يوافق عليه دورتموند من ناد آخر.

وأوضحت سكاي أن دورتموند مجبر على إبلاغ سيتي بأي اتفاق من أجل بيع سانشو قبل التخلي عن خدمات اللاعب، وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

ووفقا لما نشرته شبكة ”سكاي سبورت ألمانيا ”، فإن سانشو قرر الرحيل بشكل نهائي عن دورتموند، فيما يتصدر مانشستر يونايتد قائمة أبرز الأندية المهتمة بضم اللاعب.

وخاض الدولي الإنجليزي سانشو 29 مباراة بكافة المسابقات مع بروسيا دورتموند الألماني خلال الموسم الجاري 2019-2020، وأحرز 15 هدفا و17 تمريرة حاسمة.