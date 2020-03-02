أرتيتا: الغياب عن دوري أبطال أوروبا ربما يضر بآرسنال في سوق الانتقالات

قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن فريقه اللندني ربما يفشل في اجتذاب مواهب كبيرة إذا ما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وغاب آرسنال عن البطولة الأوروبية الأولى للأندية في ثلاثة مواسم متتالية وقال مدربه الإسباني، إن الغياب للموسم الرابع ربما يكلف النادي كثيرا على المستوى المالي أيضا.

وردا على سؤال بشأن تأثير التأهل لدوري الأبطال على تعاقدات النادي قال أرتيتا: ”لا شك في ذلك.

”كل لاعب في العالم يرغب في الظهور في دوري الأبطال وإذا طرح هذا الخيار على الطاولة فإنه يعزز رغبة اللاعبين في الانضمام أو تمديد عقودهم“.

وودع آرسنال منافسات الدوري الأوروبي من دور 32 في الأسبوع الماضي أمام أولمبياكوس اليوناني.

وهو حاليا يحتل المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي وسيكون الوصول للمربع الذهبي الذي يضمن له مكانا في دوري الأبطال بمثابة مهمة في غاية الصعوبة.

وأضاف أرتيتا: ”نحن في هذا الوضع لأننا لم نقدم الأداء ذاته الذي قدمته فرق المربع الذهبي. هذه هي الحقيقة وعلينا مواجهتها“.

وقال آرسنال في بيان الأسبوع الماضي، إنه مني بخسائر مالية قيمتها 27.1 مليون جنيه إسترليني (34.76 مليون دولار) في العام المالي المنتهي في الـ 31 من مايو/ أيار 2019.

وعن ذلك قال أرتيتا: ”الضرر الذي لحق بالنادي جراء غيابه عن دوري الأبطال للموسم الثالث كبير جدا.

”هيكل هذا النادي يقوم على التواجد في دوري الأبطال. ويمكن تحمل الغياب لموسم أو اثنين لكن بعد ذلك يتعين عليك البدء في اتخاذ قرارات“.