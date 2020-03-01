مانشستر سيتي بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوز صعب على أستون فيلا (فيديو)

توج مانشستر سيتي بطلا لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه 2/1 اليوم الأحد على أستون فيلا في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 20، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من فيل فودين.

وعزز الإسباني رودريغو هيرنانديز تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 30، بضربة رأسية، مستغلا ركلة ركنية لعبها الألماني إلكاي غوندوغان.

وقلص التنزاني مبوانا ساماتا النتيجة لأستون فيلا بهدف من ضربة رأس، في الدقيقة 41، بعد كرة عرضية من أنور الغازي.

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي هدف، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 2/1.

وهذا اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والسابع في تاريخ الفريق، وبات على بعد لقب واحد من ليفربول، أكثر الأندية تتويجا بلقب المسابقة برصيد 8 ألقاب.

في المقابل تجمد رصيد أستون فيلا عند 5 ألقاب كان آخرها موسم 1995/1996.