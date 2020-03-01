أهداف مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا: 2/1 للسيتيزن (فيديو)

تقدم سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بهدف في شباك أستون فيلا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وأحرز أغويرو هدفه في الدقيقة 20 من تسديدة قوية.

وأضاف رودريغو هرنانديز الهف الثاني للسيتي من رأسية قوية.

وقلص سماتا النتيجة وأحرز الهدف الأول لأستون فيلا قبل نهاية الشوط الأول.

مان سيتي 1 × 0 أستون فيلا | هدف اجويرو " https://t.co/ftri4oWhhc — قناة كورة الرياضية???? (@european_stor) March 1, 2020

مان سيتي 2 × 0 أستون فيلا | هدف رودريجو " https://t.co/BmsibWP35M — قناة كورة الرياضية???? (@european_stor) March 1, 2020

مان سيتي 2 × 1 أستون فيلا | هدف ساماتا " https://t.co/zXm5Be2S6K — قناة كورة الرياضية???? (@european_stor) March 1, 2020

ويتطلع مانشستر سيتي إلى الفوز ليتوج بلقب كأس الرابطة للمرة الخامسة خلال 7 أعوام، والمرة الرابعة خلال آخر 5 أعوام.

مانشستر سيتي تعززت ثقته بشكل واضح، بعدما تغلب على ريال مدريد الإسباني في عقر داره 2-1، في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتمتع سميث وأستون فيلا بخبرة جيدة في اللعب في إستاد ويمبلي، فشهد فوز الفريق في الملحق الفاصل الذي أهله للمنافسة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ولا يزال أستون فيلا يكافح من أجل البقاء في الدوري الممتاز، حيث يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط أمام أقرب مراكز الهبوط، لكن سميث يتطلع إلى اختبار القدرات في مواجهة غوارديولا الذي يعد أحد المدربين الأكثر نجاحا.